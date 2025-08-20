الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

شهدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أول أيام إختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية.

الكشف على 482 طالبًا بجامعة الإسماعيلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

عدد الطلاب المتقدمين للكشف 

وتأتى اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدارس الثانوية الفنية للتمريض والبالغ عددهم 279 طالبا وطالبة من الإسماعيلية، بعد اجتيازهم لامتحانات المواد التحريرية، والتي كان قد تم تحديد الحد الأدنى 263 درجة للقبول بمدرسة المستقبل بنين وبنات، 269 درجة للقبول بمدرسة التل الكبير المشتركة و263 درجة للقبول بمدرسة القنطرة غرب، طبقا لاستكمال أعداد الملفات المطلوبة المؤكد من صحتها وإجراء الكشف الطبي.

 

أهمية دور هيئة التمريض 

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على أهمية دور هيئة التمريض فى المنظومة الصحية، لذا تسعى وزارة الصحة باستمرار إلى تطوير وتحسين مهنة التمريض والتعليم الطبى المستمر وتأهيلهم ورفع كفائتهم لتخريج جيل جديد من الممرضين يجمع بين المهارة والمهنية والاحتراف للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية. 

وأشارت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في الإسماعيلية، أن اختبارات كشف الهيئة للطلاب الملتحقين بمدارس التمريض طبقًا لآلية وزارة الصحة الموضوعة وفق معايير القبول للعام الدراسي 2025 /2026، وتشمل قياس مهارات التواصل، اللباقة،المظهر العام، التناسق بين الوزن والطول، قوة الملاحظة والاختبار النفسي، سلامة النطق وإجادة اللغة العربية، الإنجليزية،معلومات عن الحاسب الآلي والمعلومات العامة وحُسن المظهر مع التأكد من خلو الطالب من أي عيوب خِلقية قد تعوقه عن العمل في المهنة. 

وتشكلت اللجنة المشرفة على الاختبارات من الدكتورة رنا ابراهيم صفوت مدير ادارة التدريب والمدارس،مس فوزية عبد الله مدير إدارة التمريض،دكتورة نورهان عادل غريب وكيل ادارة التدريب والمدارس،دكتور صبرى إبراهيم الدسوقى أخصائي نفسى ومس أماني أحمد موجهة مدارس التمريض وبحضور نظار المدارس.

إدارة التدريب والمدارس صحة الاسماعيلية بالاسماعيلية الاسماعيلية مدارس التمريض بالاسماعيلية

