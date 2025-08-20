أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

رصد تقرير خطير عددًا من المخالفات داخل شركة التعاون للبترول تتم في ظل غياب الرقابة لرصد هذه الوقائع والتي تشكل صورة صارخة لإهدار المال العام في شركة من أهم شركات قطاع البترول.

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

نفذت محكمة استئناف القاهرة حكم الإعدام في المتهمين القاضي أيمن حجاج، زوج الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين، بمساعدة المتهم الثاني حسن الغرابلي، والذي نفذ أيضًا فيه حكم الإعدام بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

الرهائن الـ20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف فجر اليوم الأربعاء، إنه يجب إنهاء الصراع في غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب إعادة الرهائن الـعشرين، وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين، والبدء في إعادة بناء القطاع.

اليوم، إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

أبدى محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق نادي بيراميدز دهشته الشديد من تعنت الحكام ضد النادي في مبارياته الثلاثة الأولى بالدوري، مؤكدًا أنه وطوال 6 سنوات لعبها الفريق في منافسات إفريقيا لم يتلق سوى بطاقتين حمراء فقط، وللأسف خلال 3 مباريات فقط تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء بخلاف عدد هائل من البطاقات الصفراء.

بعد تأجيلها ساعات، اليوم تشييع جثمان والد محمد الشناوي بمسقط رأسه بكفر الشيخ

تعيش مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أجواء من الحزن بعد رحيل الحاج السيد الشناوي، والد الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إذ من المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بمدينة الحامول، على أن يقام العزاء مساء اليوم وسط مشاركة واسعة من الأهالي ونجوم الكرة المصرية.

تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تبكير موعد تجنيد 60 ألف جندي احتياطي قريبًا للمشاركة بعملية احتلال مدينة عزة، بالإضافة إلى 20 ألف جندي احتياطي في الخدمة الفعلية، وسط توقعات بارتفاع الأعداد بسبب المهام والعمليات التي ستنفذ داخل القطاع.

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

تعاود درجات الحرارة اليوم الأربعاء الانخفاض بعد أن شهدت ارتفاعًا مفاجئًا أمس الثلاثاء، حيث تنخفض اليوم انخفاضًا طفيفًا.

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

توفيت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانجوستا، التي شاركت في تصوير فيديو كليب أغنية "واباي" لمغني الراب تيكاشي سيكس ناين عام 2023، عن عمر يناهز 33 عامًا، في حادثة قتل غامضة.

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

ملك التاريخ، كم جائزة حصدها محمد صلاح هذا الموسم؟ ومن هم الأساطير الذين تفوق عليهم؟

ملك التاريخ بدون منازع، وجائزة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا التي حصل عليها أمس الثلاثاء ما هي إلا سك تاريخي جديد في سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

بوتين في خطر، تحضيرات معقدة لاستضافة قمة الرئيس الروسي وزيلينسكي

ما بين بودابست وجنيف يظل مكان وموعد اللقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، حائرًا حيث تم طرح اسم العاصمتين من ضمن المواقع التي نوقشت لاستضافة اللقاء.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد إنبي

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز ونصف نهائي كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال أوروبا.

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أنها أوصت بسحب عدة دفعات من الروبيان الخام المجمد، الذي يباع في متاجر بجميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتمال تلوثه بمواد مشعة قد تشكل خطرًا صحيًّا على المستهلكين.

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

كشف القيصر كاظم الساهر، عن مفاجأته للجمهور قبل حفله المرتقب بالمملكة العربية السعودية المقرر له غدًا الخميس.

سلوك عدواني، أحمد العجوز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة الإسماعيلي أمام الاتحاد

أعرب أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء، الثلاثاء، على إستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

