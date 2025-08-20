تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تبكير موعد تجنيد 60 ألف جندي احتياطي قريبًا للمشاركة بعملية احتلال مدينة عزة، بالإضافة إلى 20 ألف جندي احتياطي في الخدمة الفعلية، وسط توقعات بارتفاع الأعداد بسبب المهام والعمليات التي ستنفذ داخل القطاع.

ونقل الموقع العبري عن مصادر عسكرية، أن جيش الدفاع لن يؤجل تحركه لأسابيع، مشيرًا إلى أن القوات البرية، بدعم من سلاح الجو، ستشرع خلال الأيام المقبلة في عمليات داخل مناطق جديدة في القطاع لتعزيز الضغط على حركة حماس.

في الوقت نفسه، أعرب كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قلقهم الشديد من أن يؤدي احتلال المنطقة الواقعة في قلب مدينة غزة ومواقع أخرى إلى تحميل الجيش المسؤولية المباشرة عن توزيع المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، إلى أن يتم إجلاء غالبية السكان إلى جنوب القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد عقد اجتماعًا الثلاثاء مع رئيس الأركان إيال زامير، وعدد من كبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية؛ لبحث المصادقة على خطط الهجوم في غزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، شارك في الاجتماع نائب رئيس الأركان تامير ياداي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ومسؤولو شعبة العمليات في جيش الاحتلال، إضافةً إلى ممثلين عن جهاز الأمن العام "الشاباك" وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

جاء ذلك، بعد أن أبلغت حماس قطر ومصر موافقتها على مقترح تقدمتا به لهدنة جديدة، بينما أكدت القاهرة أن الكرة باتت "في ملعب" إسرائيل.

لكن مسؤولًا إسرائيليًّا بارزًا شدد، الثلاثاء، على رغبة الحكومة في إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن موقف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير وهي متمسكة بمطلب إطلاق سراح جميع الرهائن.

