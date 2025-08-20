ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أنها أوصت بسحب عدة دفعات من الروبيان الخام المجمد، الذي يباع في متاجر بجميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتمال تلوثه بمواد مشعة قد تشكل خطرًا صحيًّا على المستهلكين.

الجمبري المجمد قد يكون ملوثا بنظير السيزيوم-137

وقالت هيئة الدواء الأمريكية إن الجمبري المجمد قد يكون ملوثا بنظير السيزيوم-137، وهو عنصر مشع يُنتَج في التفاعلات النووية ويُستخدم في بعض الأجهزة الطبية.

وأكدت أن التعرض للإشعاع حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يلحق الضرر بالحمض النووي مع مرور الوقت ويزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.



ودعت الهيئة المستهلكين إلى فحص ثلاجاتهم والتخلص فورًا من أي عبوات متأثرة، مؤكدة أن تناول هذه المنتجات قد يشكل خطرًا صحيًا على المدى الطويل.

وكانت هيئة الجمارك الأمريكية قد رصدت في وقت سابق إشعاعات السيزيوم-137 داخل حاويات شحن وصلت إلى أربعة موانئ أمريكية.

وبناءً على ذلك، جمعت إدارة الغذاء والدواء عينات إضافية، ليتبين وجود آثار من النظير المشع في إحدى شحنات الروبيان.

ورغم أن مستويات الإشعاع كانت أقل من الحد القانوني للتدخل، إلا أن الإدارة شددت على أن الاستهلاك المتكرر قد يمثل مشكلة صحية محتملة.



وتواصل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مراقبة الموقف عن قرب، مؤكدة أن هدفها الأول هو حماية الصحة العامة وضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.