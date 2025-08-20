الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

جمبري، فيتو
جمبري، فيتو

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أنها أوصت بسحب عدة دفعات من الروبيان الخام المجمد، الذي يباع في متاجر  بجميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتمال تلوثه بمواد مشعة قد تشكل خطرًا صحيًّا على المستهلكين.

 

الجمبري المجمد قد يكون ملوثا بنظير السيزيوم-137

وقالت هيئة الدواء الأمريكية إن الجمبري المجمد قد يكون ملوثا بنظير السيزيوم-137، وهو عنصر مشع يُنتَج في التفاعلات النووية ويُستخدم في بعض الأجهزة الطبية. 

وأكدت أن التعرض للإشعاع حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يلحق الضرر بالحمض النووي مع مرور الوقت ويزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.


ودعت الهيئة المستهلكين إلى فحص ثلاجاتهم والتخلص فورًا من أي عبوات متأثرة، مؤكدة أن تناول هذه المنتجات قد يشكل خطرًا صحيًا على المدى الطويل.

وكانت هيئة الجمارك الأمريكية قد رصدت في وقت سابق إشعاعات السيزيوم-137 داخل حاويات شحن وصلت إلى أربعة موانئ أمريكية. 

وبناءً على ذلك، جمعت إدارة الغذاء والدواء عينات إضافية، ليتبين وجود آثار من النظير المشع في إحدى شحنات الروبيان.

 ورغم أن مستويات الإشعاع كانت أقل من الحد القانوني للتدخل، إلا أن الإدارة شددت على أن الاستهلاك المتكرر قد يمثل مشكلة صحية محتملة.

هيئة الدواء الأمريكية: الهواتف الذكية تعرض حياة مرضى السكري للخطر

بعد كارثة فرنسا، أمريكا تسحب الجبن الطري من متاجر واشنطن وعدد من الولايات بسبب خطر قاتل


وتواصل هيئة  الغذاء والدواء الأمريكية مراقبة الموقف عن قرب، مؤكدة أن هدفها الأول هو حماية الصحة العامة وضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصابة بالسرطان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إدارة الغذاء والدواء FDA التفاعلات النووية الصحة العامة السلع الغذائية الغذاء والدواء الامريكية هيئة الغذاء والدواء هيئة الدواء الامريكية هيئة الجمارك جمبري مجمد

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يبحث مع المصرية لتجارة الأدوية سبل ضمان توافر المستحضرات الدوائية

بعد مرض أنغام، أسباب سرطان البنكرياس وهل يمكن الوقاية منه؟

نائب وزير الصحة تبحث تأهيل مستشفى العريش كمركز تميز لخدمات النساء والتوليد وحديثي الولادة

وزير الصحة يبحث إنشاء مصنع متخصص لإنتاج أدوية الأورام في مصر

بعد وفاة الطفل حمزة، 7 أضرار كارثية للإندومي والنودلز سريعة التحضير

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرقبة في مستشفى إهناسيا بني سويف

نائب وزير الصحة: ضرورة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمراكز طب الأسرة بالأقصر

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، ارتفاع مقلق في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها البطاطس

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، انخفاض التفاح لأول مرة وقفزة في الرمان

تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads