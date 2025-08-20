الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

سلوك عدواني، أحمد العجوز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة الإسماعيلي أمام الاتحاد

أحمد العجوز، فيتو
أحمد العجوز، فيتو

أعرب أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء، الثلاثاء، على إستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وفاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وأحرز هدف الاتحاد السكندري جون ايبوكا في الدقيقة 66. 

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

 

الحكم ارتكب سلوك عدواني مع حارس الإسماعيلي

وتابع أحمد العجوز: "استخدم الحكم سلوكًا عدوانيًّا مع الحارس عبد الله جمال ثم عاد ليتخذ قرارًا بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن".

تصريحات أحمد العجوز، فيتو
تصريحات أحمد العجوز، فيتو

كل مباراة يطرد لاعبًا من الإسماعيلي

وأردف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم".

واستطرد: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهذا يخل بنظام المسابقة".

 

إلغاء هدف للإسماعيلي

وواصل: "كيف أن يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين على تقنية الفار للإسماعيلي، هل لا يوجد حكام فار غيره، الغريب في الأمر أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاءه واضحة للجميع ولا يوجد داعي لإلغاء الهدف".

وأتم: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار".

