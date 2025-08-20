مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد إنبي

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز ونصف نهائي كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - الساعة 6 مساء - قناة أون سبورت 1.

وادي دجلة ضد بتروجيت - الساعة 9 مساء - قناة أون سبورت 2.

الجونة ضد غزل المحلة - الساعة 9 مساء - قناة أون سبورت 1.

كأس السوبر السعودي

القادسية ضد أهلي جدة - الساعة 3 مساء - قناة ثمانية 1.

دوري أبطال أوروبا

بازل السويسري ضد كوبنهاجن الدانماركي - الساعة 10 مساء.

فنربخشة ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.