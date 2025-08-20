الأربعاء 20 أغسطس 2025
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد إنبي

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز ونصف نهائي كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - الساعة 6 مساء - قناة أون سبورت 1.

وادي دجلة ضد بتروجيت - الساعة 9 مساء - قناة أون سبورت 2.

الجونة ضد غزل المحلة - الساعة 9 مساء - قناة أون سبورت 1.

 

كأس السوبر السعودي

القادسية ضد أهلي جدة - الساعة 3 مساء - قناة ثمانية 1.

 

دوري أبطال أوروبا

بازل السويسري ضد كوبنهاجن الدانماركي - الساعة 10 مساء.

فنربخشة ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء.

الدورى المصرى الممتاز كأس السوبر السعودي دوري ابطال اوروبا سيراميكا كليوباترا ضد انبي وادي دجلة ضد بتروجيت الجونة ضد غزل المحلة

