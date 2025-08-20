بعد تأجيلها ساعات، اليوم تشييع جثمان والد محمد الشناوي بمسقط رأسه بكفر الشيخ

وفاة والد محمد الشناوي، تعيش مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أجواء من الحزن بعد رحيل الحاج السيد الشناوي، والد الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إذ من المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بمدينة الحامول، على أن يقام العزاء مساء اليوم وسط مشاركة واسعة من الأهالي ونجوم الكرة المصرية.

تأجيل الجنازة

وكانت صلاة الجنازة قد تقرر إقامتها بعد صلاة الفجر، إلا أنه تم تأجيلها إلى ما بعد صلاة الظهر بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالدفن، وهو ما منح الفرصة لعدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة وأبناء المحافظة للحضور وتقديم واجب العزاء.

ومن المنتظر أن يشهد العزاء حضور عدد من نجوم المنتخب الوطني الحاليين والسابقين، وذلك بجانب لاعبي النادي الأهلي وأندية أخرى، تعبيرًا عن دعمهم الكامل لزميلهم الشناوي في هذا المصاب الجلل، إذ يعد الأخير أحد أبرز رموز الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كما يتوقع أن يشارك في الجنازة والعزاء مئات من أهالي مدينة الحامول والمراكز المجاورة بمحافظة كفر الشيخ، الذين اعتادوا على مساندة أبنائهم في المواقف المختلفة، خاصة إذا كانوا من الشخصيات البارزة التي رفعت اسم المحافظة في المحافل الرياضية الكبرى.

وشهد طريق الواحات شهد حادثًا مأساويًا راح ضحيته “الحاج السيد” والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.



ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى المستشفى، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحريات الأولية، التي أجريت حول حادث انقلاب سيارة والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي لقي مصرعه على إثرها وإصابة سائقها بطريق الواحات أن السبب وراء الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد المتوفى الذي كان يقود السيارة قبل مدينة الواحات بنحو 50 كيلومترًا، ما أدى لانقلاب السيارة عدة مرات على الإسفلت والرمال.

وشكلت الإدارة العامة للمرور بالجيزة لجنة من مهندسين الفحص الفني لفحص السيارة التي كان يستقلها والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك للوقوف على حالتها وقت وقوع الحادث وتحديد سرعتها، تمهيدًا لرفع تقرير تفصيلي بالواقعة لكشف ملابساتها والأسباب التي أدت إلى الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.