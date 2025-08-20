حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

تعاود درجات الحرارة اليوم الأربعاء الانخفاض بعد أن شهدت ارتفاعًا مفاجئًا أمس الثلاثاء، حيث تنخفض اليوم انخفاضًا طفيفًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء.

اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها أمطار ضعيفة على السلوم ومطروح والعلمين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين

رياح تلطف الأجواء وتثير الأتربة بالجنوب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على شواطىء " العلمين، مطروح، الاسكندرية،كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط"،مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.75 إلى 2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة لتسجل درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44



