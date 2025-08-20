ملك التاريخ، كم جائزة حصدها محمد صلاح هذا الموسم؟ ومن هم الأساطير الذين تفوق عليهم؟

محمد صلاح، ملك التاريخ بدون منازع، وجائزة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا التي حصل عليها أمس الثلاثاء ما هي إلا سك تاريخي جديد في سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وحصل صلاح على العدد الأعلى من أصوات أعضاء نقابة اللاعبين واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، ليفوز بالجائزة للمرة الثالثة في 9 مواسم.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

بذلك أصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.

وفوز صلاح بهذه الجائزة ليس حدثًا عابرًا بل تفوق الفرعون المصري على أساطير في كرة القدم مروا عبر الملاعب الإنجليزية، متجاوزًا مارك هيوز وآلان شيرر وكريستيانو رونالدو وتيري هنري وجاريث بيل وكيفن دي بروين الذين فازوا بالجائزة مرتين.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته موسم 2017-2018 وهو أول مواسمه مع ليفربول، بينما فاز بها للمرة الثانية في موسم 2021-2022 قبل أن يحصل عليها ثالثة عقب مستوياته الباهرة التي قدمها الموسم الماضي وقاد فيها فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي.

وتفوق صلاح على المرشحين الآخرين في الجائزة، وهم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول، الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال، الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والبرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وجاء ذلك بعدما لعب صاحب الـ33 عامًا دورًا أساسيًّا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًّا سجل فيه 29 هدفًا كأفضل هداف في المسابقة، فضلًا عن تقديم 18 تمريرة حاسمة، ليكون أفضل صانع ألعاب أيضًا.



جوائز محمد صلاح في 2025

يذكر أن محمد صلاح فاز في وقت سابق من هذا العام بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة كتاب كرة القدم، ليكون الأفضل على جميع الأصعدة.

فضلًا عن ذلك، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة البريميرليج وأفضل لاعب في نادي ليفربول.

جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

وحصد مورجان روجرز لاعب أستون فيلا جائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وتألق صاحب الـ23 عامًا في موسمه الأول مع "الفيلانز" بتسجيله 14 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وكان روجرز هدفًا رئيسيًّا لمدربه أوناي إيمري بعد موسمه المميز مع ميدلزبره في موسم 2023-2024.

