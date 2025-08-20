اليوم، إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لفيتو، أن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب تظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني.

تحويلات تقليل الاغتراب 2025

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.



وأعلنت الوزارة أنه تم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب حتى الحادية عشر من مساء الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات ورابط الإستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق من هنا.

- يختار الطالب تنسيق الثانوية العامة.

- يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- ستظهر أمام الطالب نتيجة تحويله سواء كان تحويل مناظر أو غير مناظر.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية الخاصة بها.

