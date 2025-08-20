الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

الرهائن الـ20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف فجر اليوم الأربعاء، إنه يجب إنهاء الصراع في غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب إعادة الرهائن الـعشرين، وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين، والبدء في إعادة بناء القطاع.

وأكد ويتكوف في برنامج "هانيتي" الذي يُبث على شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس دونالد ترامب يولي قضية الرهائن المحتجزين في غزة أولوية قصوى، مؤكدًا رغبته في عودة جميع الرهائن إلى ذويهم دون تأخير.


وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ويتكوف: "نقوم بدور الوساطة في الشأن الأوكراني وأعتقد أننا سنكون ناجحين".

وأكد: "كانت هناك تنازلات روسية فورية تقريبا خلال الاجتماع الذي عقد في ألاسكا"، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم فعلي بشأن كيفية التوصل لاتفاق سلام.

كما أوضح أن الضمانات الأمنية ستلعب دورًا محوريًا في أي اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال: "صرح الرئيس ترامب بأن الأوكرانيين قادرون على إبرام اتفاق سلام إذا رغبوا في ذلك. نحن لا نقترح عليهم قبوله. كما قال الرئيس إن القرار النهائي يعود للرئيس زيلينسكي".

وأضاف: "أعتقد أن القرار النهائي سيبدأ بالضمانات الأمنية. إنهم يريدون ضمان عدم تكرار هذا لهم، وهذا بالضبط ما يجب أن يفكروا فيه".

وقال ويتكوف إن دور الولايات المتحدة في المفاوضات يتمثل في سد الفجوة بين أوكرانيا وروسيا بما يكفي لمشاركتهما في المفاوضات.

وشدد على أن ترامب "لديه فهم حقيقي لما يتطلبه الأمر لأوكرانيا للوصول إلى حل وسط ولإقناع الروس".

