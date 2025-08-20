بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

توفيت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أرييلا لا لانجوستا، التي شاركت في تصوير فيديو كليب أغنية "واباي" لمغني الراب تيكاشي سيكس ناين عام 2023، عن عمر يناهز 33 عامًا، في حادثة قتل غامضة.

وأكدت شرطة مقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك الأمريكية وفاة المؤثرة المقيمة في الولاية، موضحة أن عارضة الأزياء هذه – واسمها الحقيقي أرييلا ميخيا-بولانكو – عُثر عليها ميتة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي في 17 أغسطس.

وبعد التحقيقات الأولية، خلصت الشرطة إلى أن أرييلا توفيت متأثرة بجروح ناجمة عن طلقات نارية، وأنها كانت على الأرجح “مستهدفة بالعنف”، وفق بيان نُشر على فيسبوك.

وجاء في البيان: "المرأة التي عُثر عليها متوفاة داخل سيارتها على طريق كروس كاونتي باركواي يوم الأحد توفيت نتيجة إصابتها بعيارات نارية، كما أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وستشستر اليوم".

وتابعت الشرطة: "لم يكن موتها حادثًا عرضيًّا.. التحقيق في جريمة القتل ما زال جاريًا من قِبل وحدة التحقيقات العامة، مع الاستعانة بمساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية"، مضيفة: "وبسبب سير التحقيق، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

كانت أرييلا تحظى بدعم أكثر من 566 ألف متابع على "إنستجرام"، حيث اعتادت مشاركة محتوى متعلق بالموضة والأزياء.

وقد سارع "تيكاشي سيكس ناين" إلى نعي صديقته المقرّبة، وفي سلسلة مقاطع نشرها عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، وصف مغني الراب صاحبة الأصول الدومينيكانية بأنها "امرأة عظيمة" و"ملكة نيويورك".

وكتب في رسالته، مرفقًا إياها بمقطع من أغنيتهما المفضلة "Obsesión" لفرقة "أفنتورا" من أوائل الألفية: "لقد كنتِ دائمًا تدعمينني في كل شيء".

وأضاف: "أختي… نيويورك لن تكون كما كانت أبدًا. أحببتك".

كما نشر لاحقًا مقاطع أخرى للعارضة وكتب بالإسبانية: "Yo te ame" (لقد أحببتك) و"Mi nogra" (تُستخدم أحيانا كلفظ دارج حميمي بمعنى "حبيبتي" أو "زوجتي" خصوصا في اللهجات الكاريبية والإفريقية-اللاتينية).

