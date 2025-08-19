أخبار مصر اليوم: الأوراق المطلوبة في ملف التقديم برياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.. موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. ووزير الصحة يبحث إنشاء مصنع متخصص لإنتاج أدوية الأورام

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، عن بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، وفقًا للمعايير اليابانية، وبما يعزز قدرات الطلاب في المهارات الرقمية التي أصبحت ضرورة أساسية لسوق العمل الحديث.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء إجراءات إزالة عقار مخالف علي مساحة 1000 متر بحي عين شمس بمحافظة القاهرة لإقامته بدون ترخيص، وجاء ذلك بناءً علي تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي عين شمس، حيث تم رصد العقار رقم 206 ناصية شارع أحمد عصمت مع شارع العشرين، ومكون دور أول فوق الأرضي وأعمدة الدور الثاني.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور دارميش شاه، رئيس مجلس الإدارة لإحدى الشركات الهندية، والوفد المرافق له، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة المتخصصة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.

تنسيق المرحلة الثالثة، ينتظر طلاب الثانوية العامة الدور الثاني موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر أغسطس الجاري.

نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

أثارت واقعة الشاب الذى كان يرتدى الشورت داخل أحد القطارات والفيديو المتداول له جدلا واسعا بين المواطنين حول حقوق الراكب وواجبات مشرف القطار ولائحة السكك الحديد المنظمة لهذه الأمور.

