الأوراق المطلوبة في ملف التقديم برياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة من هـــنــــا.

وكشفت تعليم القاهرة عن الأوراق المطلوبة بملف التقديم برياض الأطفال العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وهي كالتالي:

ملف التقديم بالدمغات وصحيفة أحوال الطفل + شهادة ميلاد الطفل الكمبيوتر عليها. التطعيمات + ۲ صورة منها + شهادة الميلاد الأصلية - وصورة منها + ٢ صورة من بطاقة ولي الأمر سارية وعائلية بعد الاطلاع على الأصل - وتكون تابعة لمحافظة القاهرة + 10 صور حديثة للطفل مكتوب عليها الاسم والعنوان والتليفون + البطاقة الصحية عليها الطوابع وصورة منها + ۲ صورة من بطاقة الأم والاطلاع على الأصل.

ضرورة إحضار الطفل للمقابلة الشخصية.

إذا كان الطفل قد سبق التقديم له في مدرسة أخرى برجاء سحب ملف الطفل من المنظومة الإلكترونية بتلك المدرسة سواء كانت خاصة أو رسمية.

مع التأكيد على عدم قبول أي ملف بدون وجود ما يلى:

إيصال المصروفات وإيصال الخدمات الإلكترونية وإيصال البريد وإيصال فوري.

استمارة القبول واستمارة التقديم.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدد من التعليمات والشروط في حالة القبول برياض أطفال (ولا يتم القبول بدونها):

1- دفع المصروفات بالمدرسة أو بالبريد في غضون 15 عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

4- ممنوع منعًا باتًّا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

- التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

1- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

2- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.



كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

تأجيل الدراسة

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المقرر، وفق الخريطة الزمنية والمقرر يوم 20 سبتمبر المقبل.

تأجيل العام الدراسي الجديد

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًّا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

كما أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

أما بالنسبة إلى امتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يومًا للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الوزير على تطوير محتوى كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيمه ومهاراته.

وفيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

كما أوضح أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على ضرورة تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، من خلال عقد لقاءات تعريفية وتشاورية على مدار العام الدراسي، بما يضمن متابعة مستمرة لمستوى الطلاب.

وأشار الوزير كذلك إلى تعاون الوزارة المكثف مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لعلاج المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الطلاب في مختلف المحافظات، مثل ضعف النظر والأنيميا والتقزم، وذلك ضمن خطة متكاملة تضمن تحسين الصحة العامة للطلاب وتحافظ على تحصيلهم الدراسي.

وفي مجال التعليم الفني، أشار الوزير إلى وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليا إلى 90 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس دولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي، من خلال التعاون مع دول مثل اليابان وإيطاليا، وكذلك رجال الأعمال والشركات المهتمة بهذا النموذج الناجح.

