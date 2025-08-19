نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرقبة في مستشفى إهناسيا بني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريق طبي بمستشفى إهناسيا التخصصي في محافظة بني سويف، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية كان يضغط على القصبة الهوائية والمريء ويؤثر على عملية التنفس والبلع لدى مريضة تبلغ من العمر 56 عامًا.

صعوبة في البلع وضيق في التنفس وتضخم واضح بالرقبة

وأوضحت الوزارة، أن المريضة كانت تعاني من صعوبة في البلع وضيق في التنفس إلى جانب تضخم واضح بالرقبة، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عن وجود ورم متضخم بالغدة الدرقية بحجم كبير.

وأضافت أنه تم التدخل الجراحي بشكل عاجل، وأجريت عملية استئصال كلي للغدة الدرقية، مع إزالة الورم بالكامل، مع الحفاظ على سلامة المريضة.

وتم نقلها عقب الجراحة إلى القسم الداخلي بالمستشفى وهي في حالة مستقرة وتحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

أشادت وزارة الصحة بجهود الأطقم الطبية في إنقاذ حياة المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

كانت أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزيبمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، بعدما تعرض لسقوط من مكان مرتفع، نتج عنه كسر في عظام الجمجمة ضاغط على وريد رئيسي، ونزيف بالمخ، صاحبَه اضطراب في درجة الوعي

إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها

وقالت وزارة الصحة أنه على الفور، أجريت للمريض الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقرر إدخاله غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث تم رفع الكسر المسبب لقطع بالوريد الرئيسي بالمخ، وإيقاف النزيف بصعوبة، ثم إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها.

وخرج المريض من العملية الجراحية في وعي كامل، وذلك بفضل الجهود التي بذلها الفريق الطبي بالمستشفى.

