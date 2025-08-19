الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالرقبة في مستشفى إهناسيا بني سويف

مستشفي إهناسيا
مستشفي إهناسيا
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريق طبي بمستشفى إهناسيا التخصصي في محافظة بني سويف، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية كان يضغط على القصبة الهوائية والمريء ويؤثر على عملية التنفس والبلع لدى مريضة تبلغ من العمر 56 عامًا.

صعوبة في البلع وضيق في التنفس وتضخم واضح بالرقبة

 

وأوضحت الوزارة، أن المريضة كانت تعاني من صعوبة في البلع وضيق في التنفس إلى جانب تضخم واضح بالرقبة، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عن وجود ورم متضخم بالغدة الدرقية بحجم كبير.

وأضافت أنه تم التدخل الجراحي بشكل عاجل، وأجريت عملية استئصال كلي للغدة الدرقية، مع إزالة الورم بالكامل، مع الحفاظ على سلامة المريضة. 

وتم نقلها عقب الجراحة إلى القسم الداخلي بالمستشفى وهي في حالة مستقرة وتحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

أشادت وزارة الصحة بجهود الأطقم الطبية في إنقاذ حياة المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

كانت أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزيبمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، بعدما تعرض لسقوط من مكان مرتفع، نتج عنه كسر في عظام الجمجمة ضاغط على وريد رئيسي، ونزيف بالمخ، صاحبَه اضطراب في درجة الوعي

إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها

وقالت وزارة الصحة أنه على الفور، أجريت للمريض الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقرر إدخاله غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث تم رفع الكسر المسبب لقطع بالوريد الرئيسي بالمخ، وإيقاف النزيف بصعوبة، ثم إعادة وضع عظام الجمجمة إلى مكانها.

نائب وزير الصحة: ضرورة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

وخرج المريض من العملية الجراحية في وعي كامل، وذلك بفضل الجهود التي بذلها الفريق الطبي بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهناسيا بني سويف الصحة والسكان الملاحظة الطبية القصبة الهوائية مستشفى اهناسيا التخصصي مستشفى إهناسيا محافظة بني سويف وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: ضرورة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمراكز طب الأسرة بالأقصر

هيئة الدواء: توسيع التعاون مع الهند لدعم الصناعة الدوائية

إنقاذ مريض من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ بعد سقوطه من علو بقويسنا المركزي

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

مسلسل إذلال مرضى مستشفيات التأمين الصحي عرض مستمر.. انتظار بالأشهر لحجز مواعيد الكشف والأشعة.. رسوم مرتفعة وخدمات معدومة.. الأطباء «مش فاضيين» والصيدليات فارغة من الأدوية

الصحة: إصدار 907 موافقات لعمليات زراعة أعضاء في 2025

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads