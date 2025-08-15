حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء في حى المنتزه بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة للقضاء على البناء المخالف.



يأتى ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي ضوء أعمال المرحلة الأولي من الموجة ٢٧، قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لمتغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص

وشملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة لحالات عقارات جاءت تفاصيلها العقار رقم (٩٢) شارع سيف -سيدى بشر قبلى بمساحة ١٥٠ مترا، وشقه بالدور السادس عشر بالعقار شارع الصيرفى - سيدى بشر بحرى بمساحة ٨٠ مترا، وإزالة حجرة داخل محل تم بنائها بالمخالفة شارع صديق شيبوب مع شارع جمال عبد الناصر، وإزالة حوائط بالدور التاسع بحارة شعيب من شارع الملك حفنى فكتوريا بمساحة ٧٠ مترا.

كما تم إزالة حوائط، شاسيه حديد بالدور التاسع عشر لشارع أحمد بركات من شارع خالد بن الوليد بمساحة ٦٠ مترا، وإزالة بلكونه وجزء بالسطح تم ضمها الشقة بالعقار ١٧٦ شارع خالد بن الوليد، وإزالة قواطع من الطوب بالدور العاشر بالعقار شارع خليل حمادة سيدى بشر بحرى لتجاوز المساحة المخصصة للخدمات لسطح العقار.

وجاءت الحملة بتواجد اللواء ياسر أبو الخير حكمدار شرق الإسكندرية، اللواء تامر معين مساعد الفرقة، العميد أحمد هندى مأمور قسم منتزه أول، بالإضافة للسادة ضباط المباحث والكول الأمني، قوات الأمن المركزى وبمشاركة إدارات الحي الداخلية المعنية.

وتؤكد رئاسة حي المنتزه أول على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعامل مع كافة المتغيرات المكانية لحالات البناء المخالف، والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

كما تهيب رئاسة الحي بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.