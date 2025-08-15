الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء في حى المنتزه بالإسكندرية

حملة موسعة لإزالة
حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء في حى المنتزه بالإسكندرية

 شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة للقضاء على البناء المخالف. 

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

أعراض ضعف جهاز المناعة وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة


يأتى ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

 وفي ضوء أعمال المرحلة الأولي من الموجة ٢٧، قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لمتغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص

وشملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة لحالات عقارات جاءت تفاصيلها  العقار  رقم (٩٢) شارع سيف -سيدى بشر قبلى بمساحة ١٥٠ مترا، وشقه بالدور السادس عشر بالعقار شارع الصيرفى - سيدى بشر بحرى بمساحة ٨٠ مترا، وإزالة حجرة داخل محل تم بنائها بالمخالفة شارع صديق شيبوب مع شارع جمال عبد الناصر، وإزالة حوائط بالدور التاسع بحارة شعيب من شارع الملك حفنى فكتوريا بمساحة ٧٠ مترا.

كما تم إزالة حوائط، شاسيه حديد بالدور التاسع عشر لشارع أحمد بركات من شارع خالد بن الوليد بمساحة ٦٠ مترا، وإزالة بلكونه وجزء بالسطح تم ضمها الشقة بالعقار ١٧٦ شارع خالد بن الوليد، وإزالة قواطع من الطوب بالدور العاشر بالعقار شارع خليل حمادة سيدى بشر بحرى لتجاوز المساحة المخصصة للخدمات لسطح العقار.

وجاءت الحملة بتواجد اللواء ياسر أبو الخير حكمدار شرق الإسكندرية، اللواء  تامر معين مساعد الفرقة، العميد أحمد هندى مأمور قسم منتزه أول، بالإضافة للسادة ضباط المباحث والكول الأمني، قوات الأمن المركزى وبمشاركة إدارات الحي الداخلية المعنية.

وتؤكد رئاسة حي المنتزه أول على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعامل مع كافة المتغيرات المكانية لحالات البناء المخالف، والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

كما تهيب رئاسة الحي بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبًا للمساءلة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية المنتزه أول البناء المخالف الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

الأرصاد تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

مصرع طفلين غرقا في ترعة منية سنتا بالشرقية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads