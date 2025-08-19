التنمية المحلية تعلن إزالة عقار على مساحة 1000 متر بعين شمس لإقامته بدون ترخيص

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء إجراءات إزالة عقار مخالف علي مساحة 1000 متر بحي عين شمس بمحافظة القاهرة لإقامته بدون ترخيص، وجاء ذلك بناءً علي تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي عين شمس، حيث تم رصد العقار رقم 206 ناصية شارع أحمد عصمت مع شارع العشرين، ومكون دور أول فوق الأرضي وأعمدة الدور الثاني.

وعلى الفور وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بفحص الأوراق الخاصة بالعقار بالكامل بالتنسيق مع حي عين شمس، حيث تبين تحرير عدد من المحاضر لصاحب العقار خلال الفترة الماضية لقيامه بأعمال بناء بدون ترخيص.

كما تبين صدور عدد من القرارات الإدارية بإزالة البناء المخالف المكون من طابق أرضي وأول وأعمدة الثاني لقيام مالكه بالبناء بدون استخراج أي تراخيص، وتم تنفيذ إزالة للمبنى في المهد وقيام صاحب العقار بإعادة الترميم لما يتم إزالته وإعادة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية بالحي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة

على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجهت الدكتورة منال عوض، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة العقار بالكامل والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

