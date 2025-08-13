وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية، للعام الدراسي 2024/ 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ؛ وذلك فى إطار حرصه على تكريم ورعاية ودعم الطلاب المتفوقين.

وأعرب عبد اللطيف، خلال لقائه مع الطلاب، عن خالص تهانيه وأمنياته للأوائل، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون نموذجًا مشرفًا لجيل واعٍ ومجتهد، وقادر على الإسهام في نهضة مصر المستقبلية.

وقال الوزير: إن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمتفوقين، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، داعيًا جميع الطلاب أن يجعلوا من تفوقهم دافعًا لهم للاستمرار في السعي نحو التميز، فالوطن يحتاج إلى جيل واعٍ، متعلم، ومخلص.

وخلال فعاليات التكريم، تحدث الوزير مع الطلاب حول طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية، وما يسعون لتحقيقه في مسيرتهم المهنية، موجهًا لهم رسالة مفادها أن يكون هدفهم الأول هو السعي الدائم للوصول إلى القمة، وأن يتحلوا بالعزيمة والإصرار لتحقيق أحلامهم، وألا يسمحوا بأى تحديات أن تعيق طريقهم نحو النجاح.

وأكد أن الوزارة ستظل دائمًا سندًا وداعمًا لهم، وستواصل متابعتهم في المراحل القادمة، وتوفير ما يلزم من فرص وإمكانات تساعدهم على تحقيق أهدافهم وبناء مستقبل مشرق، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق.

وقام الوزير بتكريم الطلاب الأوائل وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز الرمزية، تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفوقهم العلمي.

قائمة أوائل مدارس النيل

وتضمنت قائمة أوائل مدارس النيل:

المركز الأول: الطالبة نور وائل على قطب – فرع المنيا.

المركز الثاني: الطالبة ريم عمرو عبد الحميد – فرع قنا.

المركز الثالث: الطالبة سلمى أحمد حسام الدين – فرع بورسعيد.

المركز الرابع: الطالبة هايا أحمد عبد الله – فرع المنيا.

المركز الخامس: الطالبة سارة عبد الله محمد طه – فرع قنا.

المركز السادس: الطالبة لوسياندا مايكل سليم – فرع قنا.

المركز السادس مكرر: الطالبة آية محمد محمد قريش – فرع بورسعيد.

المركز السابع: الطالب حمزة محمد سميح أنور – فرع الشروق.

المركز الثامن: الطالبة سما السيد محمد أنور – فرع أكتوبر.

المركز الثامن مكرر: الطالبة روان وائل أحمد الهوار – فرع العبور.

المركز التاسع: الطالبة دانيالا بيتر عادل زخاري – فرع قنا.

المركز العاشر: الطالبة نور أشرف محمد عطية – فرع أكتوبر.

والجدير بالذكر أن طلاب مدارس النيل المصرية يحصلون على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

وحضر فعاليات التكريم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، والعضو المنتدب للشركة، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتور رمضان فريد المدير الاكاديمى لمدارس النيل، ومحمد العجان مدير عام المدارس، ورشا محسن مدير الإرشاد الاكاديمى لمدارس النيل.

