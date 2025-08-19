بعد واقعة الشورت، هل يحق لمشرف القطار منع شخص من الركوب بسبب ملابسه؟

أثارت واقعة الشاب الذى كان يرتدى الشورت داخل أحد القطارات والفيديو المتداول له جدلا واسعا بين المواطنين حول حقوق الراكب وواجبات مشرف القطار ولائحة السكك الحديد المنظمة لهذه الأمور.

ففى الوقت الذى لا يوجد فيه أى نص بلائحة السكك الحديد يتيح لقائد أو مشرف القطار منع أى راكب بسبب ملابسه خاصة أن اللائحة واحدة على القطارات التى تحمل مصريين أو سائحين أجانب، وبالتالى لا يمكن إصدار قرار بمنع الشورت لأنه يمنع الأجانب من استقلال القطارات.

كيف يتصرف الكمسرى مع أصحاب الملابس غير اللائقة

وبالرغم من عدم نصوص اللائحة على بند يمنع الراكب من ارتداء الشورت ولكن يمكن لمشرف القطار حال وجود منظر فج ويرى أنه يخالف الذوق العام ويخدش الحياء أن يقوم باستدعاء شرطة القطار وفى هذه الحالة يمكن لمسئول الشرطة تقدير الموقف حسب ظروفه ويحق له استيقاف الشاب أو غيره حسب نوع الفعل، ويمكن تسليمه إلى أقرب نقطة شرطة بأقرب محطة لمحاكمته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.