مغطي الكرسي بملاية علشان الخصوصية، السكك الحديدية تكشف حقيقة واقعة "راكب الشورت"

تابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد المواطنين منعه من استقلال القطار، بزعم ارتدائه زيًا غير لائق (شورت).

وتؤكد الهيئة أنه أثناء تواجد القطار رقم 945 (تهوية ديناميكية) علي الرصيف رقم 1 بمحطة مصر برمسيس، والمتجه من القاهرة إلى بورسعيد، طلب أحد المواطنين وبرفقته سيدة من مشرف القطار السماح لهم بالسفر بنفس تذاكر القطار رقم 3015 (ثالثة مكيفة)، بسبب تخلفهم عن الرحلة، وحال تلبية المطلب قام الراكب المذكور بوضع ساتر قماش (ملاءة) على رف الأمتعة لحجب الرؤية عن باقى عربة القطار بزعم الخصوصية.

وبناء عليه قام مشرف القطار بتوجيه الراكب بضرورة الحفاظ على تعليمات الركوب داخل القطار وإزالة الساتر، غير أن ملابسات الواقعة شابها مزيد من التجاوز من الراكب والتصوير المتعمد، والتداول المجتزأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تسئ لسمعة الهيئة والعاملين بها.

وباشرت الهيئة فتح تحقيق للوقوف على ظروف الواقعة، وإحالتها إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتشدد الهيئة على التزام جميع العاملين باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل الوحدات المتحركة، ولا صحة مطلقًا عن منع أي من جمهور الركاب من استقلال القطارات بسبب هيئة الزي.

كما تشدد الهيئة على أنها لا تتهاون مع أي خطأ أو مخالفة ويتم محاسبة المقصرين وفق القواعد القانونية والإدارية المنظمة للعمل داخل الهيئة، كما أن منظومة خدمة المواطنين متاحة على مدار الساعة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى، ويتم التعامل معها بصورة مباشرةً وإخطار مقدمها بما تم حيالها.



وتدعو الهيئة إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المضللة والمواد المرئية التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، كما تطالب المواطنين بالالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية عند استخدام وسائل النقل العام، والتعاون مع أطقم العمل من أجل ضمان بيئة سفر آمنة ومريحة.

