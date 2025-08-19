تنسيق المرحلة الثالثة، الكليات المتاحة للشعب العلمية (نظام قديم)

تنسيق المرحلة الثالثة ، ينتظر طلاب الثانوية العامة الدور الثاني موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر أغسطس الجاري.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة،الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام قديم)

طب دمياط

طب فاقوس

طب عين شمس

طب أسنان كفر الشيخ

طب المنصورة

طب الزقازيق

طب أسنان جنوب الوادي

طب حلوان

طب قناة السويس بالإسماعيلية

طب طنطا

طب المنوفية بشبين الكوم

طب بنها

طب القاهرة

طب أسوان

طب كفر الشيخ

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج

طب أسنان عين شمس

طب أسنان طنطا

طب أسنان المنصورة

طب أسنان الإسكندرية

طب أسنان السويس

طب أسنان أسيوط

طب أسنان بني سويف

طب أسنان المنوفية

علاج طبيعي بنها

علاج طبيعي قناة السويس

علاج طبيعي بني سويف

صيدلة طنطا

صيدلة ج الوادي الجديد

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ

صيدلة المنصورة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

صيدلة المنوفية

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

طب بيطري مدينة السادات

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

كلية الهندسة جامعة دمنهور

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

طب بيطري عين شمس

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري بنها

طب بيطري دمنهور

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري القاهرة

طب بيطري المنوفية

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري المنصورة

طب بيطري بني سويف

طب بيطري أسوان

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

علوم حلوان

علوم العريش

علوم بنها

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

علوم بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

علوم طنطا

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

سياسة واقتصاد بني سويف

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

علوم بنات عين شمس

علوم أسوان

ألسن أسوان

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنتهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع إيصالًا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

