بعد غلق التسجيل أمس، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب 2025.. انتهت مساء أمس الإثنين مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2025، ويترقب الطلاب الآن إعلان النتيجة النهائية لترشيحهم للكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالى تفاصيل مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنه تم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

واستمر التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر من مساء أمس الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ويترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب، خاصة وأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم لإصلاح أخطاء تنسيق الرغبات خلال المرحلتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات على الموقع، حيث يمكن للطلاب حينها طباعة استمارة الترشيح النهائية لهم لإحدى كليات الجامعات الحكومية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي على الطلاب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

