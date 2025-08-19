الثلاثاء 19 أغسطس 2025
مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه ويسلمانها لأصحابها ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، واقعة إنسانية تعكس أسمى معاني الأمانة والشرف، بعدما عثر مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف على مبلغ مالي ضخم يقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، ما بين عملة مصرية وريالات سعودية ودولارات أمريكية، داخل سيارة ملاكي تعرضت لحادث اصطدام بعمود إنارة عند مدخل مدينة بني سويف بالقرب من منطقة "السحارة"، أثناء قيامهما بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

إخطار إسعاف بني سويف بوقوع الحادث

 

وتلقى الدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطارًا من هاني معوض، مشرف أول بالمحافظة، بوقوع الحادث، حيث وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابة إلى أقرب مستشفى، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

 

مسعف وسائق يعثران على 1.5 مليون جنيه

 

وخلال عملية نقل المصابة وتأمينها طبيًا، عثر السائق والمسعف على المبلغ المالي، ليقوم مدير فرع الهيئة بتوجيههما على الفور بجمع الأموال وتسليمها في محضر أمانات رسمي داخل مستشفى بني سويف الجامعي، حفاظًا على الأمانة وضمان وصولها إلى أصحابها.

 

ولاقى تصرف فريق الإسعاف إشادة واسعة من أهالي بني سويف، الذين أكدوا أن ما قام به المسعف والسائق يجسد القيم الإنسانية النبيلة، ويعكس الصورة المشرفة لرجال هيئة الإسعاف المصرية.

 

