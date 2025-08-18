ضبط 810 كيلو جبنة موزاريلا مجهولة المصدر ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، تنفيذ حملة رقابية مفاجئة لفرق الطب الوقائي بمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة ببا، أسفرت عن ضبط 810 كيلو جرام من خثرة جبنة المودزاريلا داخل أحد المصانع مجهولة المصدر وبدون بيانات، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات صحية شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وامتناع إحدى المنشآت عن التعاون مع فرق التفتيش.

واستعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نتائج الحملة التي قادتها الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مفتشي الأغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الأغذية بمدينة ببا.

حملة رقابية مفاجئة بمركز ببا في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع المديرية، لتكثيف المرور على المصانع والمنشآت الغذائية لمراجعة سلامة الإجراءات الصحية، والتأكد من حصول العاملين على الشهادات الطبية اللازمة، والتثبت من صلاحية المواد الغذائية المتداولة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع حفاظًا على صحة المواطنين.

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ بني سويف، خلال جولاته الميدانية الأخيرة بعدد من الأسواق والمعارض والسلاسل التجارية بمدينة بني سويف، حيث شدد على سرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين فيما يخص أسعار وجودة السلع الغذائية، واستمرار حملات الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

حملة رقابية مفاجئة بمركز ببا في بني سويف

وخلال جولاته الأخيرة تفقد المحافظ أسواق محيي الدين وميدان حارث، واطمأن على توافر السلع الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم المطروحة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى تقليل الوسطاء وضمان وصول المنتجات للمواطن بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأعرب المواطنون عن رضاهم حيال استقرار الأسعار وتوافر السلع مقارنة بفترات سابقة شهدت نقصًا وارتفاعًا في بعض الأصناف.

وشدد محافظ بني سويف، على استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والتواصل المستمر مع الغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتكامل الجهود مع الجهات الرقابية المختصة مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.