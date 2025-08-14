الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل فريق الوزارة، فيتو

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي، وذلك لبحث آليات تعزيز قدرات الإدارة المحلية من خلال تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وتحليل الوضع الراهن لمختلف المشروعات في قطاعات المحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بمجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتورة نهال المغربل رئيس فريق عمل المهمة الاستشارية الخاصة باستراتيجية المتابعة والتقييم، والمهندسة شيرين محجوب مسئولة الشئون الإدارية بمشروع الدعم الفني بالوزارة، والدكتور ماجد خشبة أستاذ إدارة الأعمال بمعهد التخطيط القومي، والدكتور محمد المغربي، والدكتور محمد حسنين، والدكتور محمد فتحي، أعضاء الفريق، إلى جانب الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يبحث تطوير المتابعة

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بضيوف بني سويف، مؤكدًا أهمية المشروع الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة التنمية المحلية والمحافظات، خاصة في صعيد مصر، من خلال إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ووضع آلية علمية لقياس معدلات الأداء ومؤشرات التنمية المحلية، مشددًا على حرص المحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

محافظ بني سويف يبحث تعزيز قدرات الإدارة المحلية

من جانبهم، أشاد الفريق الاستشاري بالتعاون المثمر من محافظة بني سويف، في دعم تنفيذ أنشطة المشروع، موضحين أن برنامج الزيارة يتضمن عقد عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر المحلية، في مجالات التنمية العمرانية والبيئية، والخدمات والمرافق العامة، والتنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات والمعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

