الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

لحظة دهس أب وابنه من سيارة مسرعة في بني سويف

شهدت مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادثًا مؤسفًا، بعدما صدمت سيارة ملاكي مسرعة عددًا من المارة، مما أسفر عن إصابة قائد دراجة بخارية ونجله بإصابات متعددة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بتعرض قائد دراجة بخارية وابنه لحادث دهس مفاجئ، من سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية، في شارع الكنيسة بمدينة الفشن، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

 

إصابة أب ونجله في الفشن بني سويف 

وبحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة الحادث الصادم، حيث ظهرت السيارة الملاكي وهي تسير للخلف بسرعة جنونية، قبل أن تدهس قائد الدراجة البخارية ونجله، وتصطدم أيضًا بمركبة "توك توك" كانت متوقفة على جانب الطريق، وسرعان ما هرع المارة نحو السيارة، وتمكنوا من إيقافها، فيما قام آخرون بنقل المصابين إلى المستشفى.

انتشار الفيديو على التواصل الاجتماعي

عقب تداول فيديو الحادث الذي أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة المرورية وتغليظ العقوبات على السائقين المتهورين، خاصة في الشوارع الضيقة والمزدحمة، كما دعا البعض إلى تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الحيوية، للحد من مثل هذه الحوادث المروعة.

جهود أمنية لكشف قائد السيارة

وفي الوقت نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المتسبب في الحادث، وضمان محاسبته على ما ارتكبه من تهور أدى إلى إصابات خطيرة.

