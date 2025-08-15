الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق شاب بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

غرق شاب بحمام سباحة،
غرق شاب بحمام سباحة، فيتو

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببني سويف، وتم انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

 

بلاغ غرق شاب بحمام السباحة في بني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدةن يفيد بورود بلاغًا بغرق الشاب «آدم سيد»، 16 عامًا، من قرية بني هارون بمركز بني سويف، بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووُضع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

غلق حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

 

ومن جانبه أصدر هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، قرارًا بإغلاق حمام السباحة بمركز شباب التنمية بشرق النيل، عقب مصرع طفل غرقًا داخل الحمام، لحين انتهاء التحقيقات ومراجعة اشتراطات الأمان.

 

وأوضح «الجبالي» أن الواقعة محل متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أنه تم إرسال لجنة فنية عاجلة من المديرية، لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل الحمام والتأكد من تطبيق الكود المصري للسباحة ومعايير السلامة.

 

إنتشال جثة الشاب ونقلها للمستشفى التخصصي 

 

وكشف وكيل الشباب والرياضة ببني سويف، أن حمام السباحة بالمركز كان قد جرى تأجيره في وقت سابق لأحد المستثمرين قبل تبعية مركز الشباب للوزارة، لافتًا إلى أن الطفل المتوفى يُدعى «آدم سيد»، 16 عامًا، من قرية بني هارون بمركز بني سويف، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووُضع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأشار «الجبالي» إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستراجع ملفات التشغيل والتأمين بالمركز، إلى جانب التحقيق مع المشرفين على حمام السباحة وقت الواقعة، للتأكد من مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية، واتخاذ اللازم قانونًا تجاه أي تقصير.

 

فتح تحقيقا عاجلا في غرق شاب ببني سويف

 

وفي السياق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

لحظة دهس أب وابنه من سيارة مسرعة في بني سويف

بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

وقف رئيس وحدة محلية في بني سويف لتقاعسه عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في بني سويف والنيابة تتحفظ على الجثمان

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

لحظة دهس أب وابنه من سيارة مسرعة في بني سويف

بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

وقف رئيس وحدة محلية في بني سويف لتقاعسه عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في بني سويف والنيابة تتحفظ على الجثمان

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

لحظة دهس أب وابنه من سيارة مسرعة في بني سويف

بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

وقف رئيس وحدة محلية في بني سويف لتقاعسه عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الوزير اسمه علاء فاروق

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك بورنموث

عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

زيزو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو

الأهلي يضرب فاركو برباعية في الدوري الممتاز، وحالة طرد لنجم الأحمر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads