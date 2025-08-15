غرق شاب بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببني سويف، وتم انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ غرق شاب بحمام السباحة في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدةن يفيد بورود بلاغًا بغرق الشاب «آدم سيد»، 16 عامًا، من قرية بني هارون بمركز بني سويف، بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووُضع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

غلق حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

ومن جانبه أصدر هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، قرارًا بإغلاق حمام السباحة بمركز شباب التنمية بشرق النيل، عقب مصرع طفل غرقًا داخل الحمام، لحين انتهاء التحقيقات ومراجعة اشتراطات الأمان.

وأوضح «الجبالي» أن الواقعة محل متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أنه تم إرسال لجنة فنية عاجلة من المديرية، لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل الحمام والتأكد من تطبيق الكود المصري للسباحة ومعايير السلامة.

إنتشال جثة الشاب ونقلها للمستشفى التخصصي

وكشف وكيل الشباب والرياضة ببني سويف، أن حمام السباحة بالمركز كان قد جرى تأجيره في وقت سابق لأحد المستثمرين قبل تبعية مركز الشباب للوزارة، لافتًا إلى أن الطفل المتوفى يُدعى «آدم سيد»، 16 عامًا، من قرية بني هارون بمركز بني سويف، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووُضع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشار «الجبالي» إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستراجع ملفات التشغيل والتأمين بالمركز، إلى جانب التحقيق مع المشرفين على حمام السباحة وقت الواقعة، للتأكد من مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية، واتخاذ اللازم قانونًا تجاه أي تقصير.

فتح تحقيقا عاجلا في غرق شاب ببني سويف

وفي السياق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

