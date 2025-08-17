930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها حيث تم تقديم 930 ألف و558 خدمة طبية للمواطنين على مستوى المحافظة خلال شهر واحد فقط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

مبادرة 100 يوم صحة ببني سويف

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن إجمالي الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية والتى بلغ 131 ألف و268 خدمة طبية، شملت الكشف عن الأمراض المزمنة، والكشف الطبي عن الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف السمع، إضافة إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال 121 فريقًا بالوحدات الصحية و35 فريقًا متحركًا لتغطية القرى والمناطق النائية.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن مستشفيات المحافظة قدمت 194 ألف و287 خدمة طبية، شملت التردد على العيادات الخارجية، خدمات الصيدليات، الأشعة، المعامل، الطوارئ، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى الحجز بالعناية المركزة والحضانات، والعمليات الجراحية وصرف أكياس الدم.

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن وحدات الرعاية الصحية الأولية قدمت نحو 234 و640 خدمة طبية، والتى تضمنت خدمات عيادات طب الأسرة والأسنان، متابعة الطفل والحوامل، سحب عينات الغدة الدرقية، والتردد على عيادات الأخصائي، وعيادة "قلبك أمانة"، بجانب خدمات الطوارئ والمعمل والمشروطية الطبية لغير القادرين.

تطعيمات لـ47017 من الأطفال ببني سويف

وأوضح بأنه تم تقديم 47,017 خدمة خاصة من تطعيمات الأطفال خاصة بالقطاع الوقائي، بينما بلغت خدمات تنظيم الأسرة نحو 224 ألف و876 خدمة، والتى شملت الكشوف الطبية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات والندوات التوعوية بنوادي المرأة، بالإضافة إلى تقديم 98 ألف و470 خدمة توعوية للمواطنين، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز مفهوم الوقاية من الأمراض.

وناشد وكيل صحة بني سويف، المواطنين بضرورة الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الخدمات الصحية لكل مواطن في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

