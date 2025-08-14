محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أهلًا مدارس" الذي تنظمه الغرفة التجارية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وبالتنسيق مع سلاسل مكتبات شهيرة وشركات من القطاع الخاص، بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين عبر التوسع في إقامة المعارض، لتلبية احتياجات الطلاب من أدوات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، حيث يستمر المعرض حتى الأول من أكتوبر المقبل.

محافظ بني سويف يتفقد معرض اهلا مدارس

وتفقد محافظ بني سويف، المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر، والذي يضم جميع احتياجات الطلاب من أدوات مكتبية وكتابية تشمل الأقلام والكشاكيل والكراسات بأنواعها والكتب الخارجية، إضافة إلى حقائب مدرسية بمقاسات وتصاميم متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات المدرسية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و20%. كما يضم المعرض قسمًا لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلى جانب جناح لسلسلة تجارية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشاد محافظ بني سويف، بالمعرض الذي يوفر للأسرة المصرية كافة المستلزمات التعليمية بجودة عالية وأسعار أقل من السوق وبما يناسب جميع الأذواق ومستويات الدخل، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر. كما تبادل الحديث مع الزوار الذين أعربوا عن ترحيبهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة.

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها والجودة واستمرار توافر المنتجات طوال فترة المعرض، مشددًا على أهمية التوسع في تنظيم مثل هذه الفعاليات على مستوى المراكز، بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات المعنية، لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور ومحدودي الدخل.

وأشار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، إلى أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والقطاع الخاص، حيث جرى توفير المستلزمات بأسعار مناسبة وجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مع استمرار التعاون لإقامة معارض مماثلة بمختلف المراكز.

وأوضح الدكتور علاء سعيد، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بمحافظة بني سويف، أن إقامة المعرض جاء نتيجة جهود مشتركة بين الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وبالتنسيق مع كبرى سلاسل المكتبات والشركات، لتوفير جميع احتياجات الطلاب مع مراعاة الجودة والأسعار المخفضة، مشيرًا إلى العمل على تعميم التجربة لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

فيما صرح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بأن المديرية تقوم بمتابعة دورية للمعرض للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات، مؤكدًا أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود وزارة التموين بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي.

أسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15% و20%

من جانبه، أوضح حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أن الغرفة نسقت مع العديد من سلاسل المكتبات والموردين لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مؤكدًا استمرار دعم هذه المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة لخدمة أبناء بني سويف.

ورافق محافظ بني سويف، في الافتتاح كل من: بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وحسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، الدكتور علاء سعيد، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، ومحمد بدر، وكيل مديرية التعليم، وعزة بسيوني، مدير تموين البندر.

