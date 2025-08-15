بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 /2025، المقرر انطلاقها غدًا السبت 16 أغسطس، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

ويؤدي الامتحانات 1310 طلاب وطالبات بنظامي (خدمات/منازل) بينهم 195 بالنظام القديم و1115 بالنظام الحديث، موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

بني سويف تستعد لإمتحانات دور ثاني الثانوية العامة غدًا

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات التعليم لتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية تحسبًا لأي طارئ، والالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، على غرار ما تم في امتحانات الدور الأول.

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع التجهيزات اللازمة، وعقدت اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المديرية ورؤساء الإدارات التعليمية، ورئيس مركز توزيع الأسئلة، لمراجعة خطط العمل، حيث تبدأ الامتحانات غدًا بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية لكافة الشعب، وتستمر امتحانات النظام القديم لمدة 9 أيام حتى 25 أغسطس، فيما تنتهي امتحانات النظام الحديث في 23 أغسطس بعد 7 أيام من بدايتها.

بمشاركة 1310 طلاب موزعين على 7 لجان بني سويف

وتضمن الاجتماع التأكيد على جاهزية المدارس التي تستضيف اللجان، وتأمين أماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وضمان سلامة عملية توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مع التواصل المستمر بين غرفة عمليات المديرية ولجان الامتحان لحل أي مشكلات فورًا، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وحظر دخول الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للغش.

كما أشارت وكيل الوزارة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء، حيث جرى تجهيز مدرسة محمد متولي الشعراوي بجوار الشرطة العسكرية لتكون مركزًا لتوزيع وتجميع أوراق الامتحانات، وتأمينها على مدار الساعة بالتنسيق مع الشرطة والحماية المدنية، فضلًا عن توفير التأمين الصحي بتواجد طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة على مستوى المحافظة.

