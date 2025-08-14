إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي (بني سويف – الواسطى)، قبل مدخل قرية الميمون بمركز الواسطى، شمال المحافظة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج.

إصابة 7 أشخاص بحادث بني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: بدوي جابر بدوي (52 عامًا) باشتباه كسر بالضلوع، ومحمود صابر رمضان (30 عامًا) بكدمة في الفخذ الأيسر، ومحمد محمود بدوي (40 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بالأنف طوله 3 سم، وربيع عطا جنيدي (53 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالصدر، ومحمد جابر بدوي (30 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد سالم راضي (25 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى شخص مجهول الهوية (23 عامًا) مصاب بغيبوبة.

أُجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة ببني سويف لمباشرة التحقيقات.

