الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين تروسيكل ومقطورة على الطريق الزراعي (بني سويف – الواسطى)، قبل مدخل قرية الميمون بمركز الواسطى، شمال المحافظة.

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج.

إصابة 7 أشخاص بحادث بني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: بدوي جابر بدوي (52 عامًا) باشتباه كسر بالضلوع، ومحمود صابر رمضان (30 عامًا) بكدمة في الفخذ الأيسر، ومحمد محمود بدوي (40 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بالأنف طوله 3 سم، وربيع عطا جنيدي (53 عامًا) باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالصدر، ومحمد جابر بدوي (30 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد سالم راضي (25 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى شخص مجهول الهوية (23 عامًا) مصاب بغيبوبة.

أُجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة ببني سويف لمباشرة التحقيقات.

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

وقف رئيس وحدة محلية في بني سويف لتقاعسه عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في بني سويف والنيابة تتحفظ على الجثمان

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

صحة بني سويف: مستشفى الواسطى المركزي استقبل جثتين و22 مصابًا في حادث الكريمات (صور)

مهندس وطالب بكلية الطب من بني سويف بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي

ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم الصحراوي الشرقي إلى 9 متوفين و44 مصابًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات 20%

محافظ بني سويف يبحث تطوير منظومة المتابعة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية

وقف رئيس وحدة محلية في بني سويف لتقاعسه عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية

النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفي أثناء لهوه في منزله ببني سويف

رئيس التأمين الصحي يكلف محمد يحيى مديرًا لفرع بني سويف وفؤاد للمنوفية

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في بني سويف والنيابة تتحفظ على الجثمان

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

صحة بني سويف: مستشفى الواسطى المركزي استقبل جثتين و22 مصابًا في حادث الكريمات (صور)

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads