محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين بشأن أسعار وجودة السلع الغذائية، مشددًا على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

محافظ بني سويف يتفقد الأسواق والمعارض والسلاسل التجارية

جاء ذلك خلال جولة موسعة قام بها المحافظ "اليوم" بعدد من الأسواق والمعارض وفروع السلاسل التجارية بمدينة بني سويف، بحضور التنفيذيين من المحافظة والوحدة المحلية والتموين والطب البيطري. حيث تفقد أسواق محيي الدين وميدان حارث.

واطمأن على توافر السلع التموينية الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم، التي يتم طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد"، والتي تهدف لتقليل الوسطاء وضمان وصول المنتجات للمواطن بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

وتبادل محافظ بني سويف، الحديث مع عدد من المواطنين، الذين أبدوا رضاهم عن استقرار الأسعار وتوافر السلع مقارنة بفترات سابقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا ونقصًا في بعض الأصناف، مشددًا على استمرار عمل غرف العمليات الفرعية والتواصل المستمر مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتكامل مع جهود الجهات الرقابية المعنية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما شملت الجولة تفقد معرض "أهلًا مدارس" المقام خلف الصالون الأخضر بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمستمر حتى الأول من أكتوبر، حيث يضم كافة المستلزمات الدراسية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية، إلى جانب قسم خاص بحلوى المولد النبوي بتخفيضات تصل إلى 20%.

محافظ بني سويف يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وزار محافظ بني سويف، أيضًا المنفذ الدائم لمؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة للأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المؤسسة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. واختتم جولته بمتابعة العروض والتخفيضات بأحد السلاسل التجارية.

حيث أكد أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الضغط عن المعارض الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

