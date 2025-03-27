الخميس 27 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكراوية، تعالج مشكلات المعدة وتعزز صحة الجهاز التنفسي

الكراوية
الكراوية

فوائد الكراوية، الكراوية من الأعشاب الطبية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة منذ القدم حيث كانت تستخدم فى الطب القديم، وخاليا تدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الكراوية، عديدة لقيمتها الغذائية المهمة حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكراوية من النباتات العطرية المعروفة منذ القدم، وقد استُخدمت في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، وتنتمي الكراوية إلى عائلة الخيميات، وتتميز برائحتها الزكية وطعمها اللطيف، وتُستخدم بذورها غالبًا كمكون في تحضير بعض الأطعمة، وكذلك في صناعة المشروبات العشبية، وخاصةً للأطفال الرُضع.

فوائد الكراوية للصحة 

وأضافت منى أيمن، أن من فوائد الكراوية للصحة الآتي:-

  • تحسين عملية الهضم، والكراوية تُعد من أفضل الأعشاب المستخدمة في تهدئة الجهاز الهضمي، فهي تساعد على تقليل الانتفاخ وطرد الغازات، كما تساهم في تخفيف آلام المعدة والتقلصات، وغالبًا ما تُعطى للأطفال الرضع للتخفيف من المغص المعوي.
  • تعزيز الشهية، ومن فوائد الكراوية أنها تساهم في فتح الشهية، لذا فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية أو الضعف العام، ويمكن تناولها كمشروب دافئ قبل الوجبات.

 

فوائد الكراوية 
فوائد الكراوية 

 

  • مضادة للميكروبات والالتهابات، وتحتوي الكراوية على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعلها فعالة في مكافحة بعض أنواع العدوى، وخصوصًا في الفم والجهاز الهضمي.
  • تقوية الجهاز المناعي، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، تساعد الكراوية في دعم مناعة الجسم، ومقاومة الجذور الحرة التي قد تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • مفيدة للرضاعة، وتُعتبر الكراوية مفيدة جدًا للمرضعات، حيث تساعد في إدرار الحليب، كما أن تناول الأم لمشروب الكراوية قد يساعد في تقليل الغازات عند الرضيع أيضًا.
  • تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتُستخدم الكراوية في بعض الأحيان لتخفيف أعراض البرد والسعال، إذ تعمل على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان.

طريقة استخدام الكراوية

وتابعت عن طريقة استخدام الكراوية: يمكن غلي بذور الكراوية في الماء وشربها كمشروب دافئ، أو إضافتها إلى الأطعمة كتوابل، ويُنصح بعدم الإفراط في تناولها لتجنب أي آثار جانبية محتملة، والكراوية ليست مجرد نبتة عطرية، بل هي كنز صحي طبيعي يقدم فوائد متعددة للجسم، ومن خلال إدخالها ضمن النظام الغذائي بشكل معتدل، يمكن الاستفادة من خصائصها العلاجية والغذائية بشكل فعّال.

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الكراوية فوائد الكراوية فوائد الكراوية للصحة صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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