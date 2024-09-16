فوائد الكراوية، تخفف آلام الدورة الشهرية وتنظم مستوى السكر بالدم

فوائد الكراوية، الكراوية من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها استخدامات طبية عديدة، حيث كانت تستخدم فى الطب القديم كعلاج لآلام المعدة، وتستخدم فى عمل المخبوزات وتقدم كمشروب دافئ.

وفوائد الكراوية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول الكراوية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكراوية، من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم منذ قرون في الطب التقليدي، وتتميز الكراوية بنكهتها العطرية الفريدة، وقدرتها على تعزيز الصحة العامة بفضل مكوناتها الفعّالة.

فوائد الكراوية الصحية

فوائد الكراوية الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الكراوية الصحية التى تدفعنا لتناولها:-

تعزيز الهضم، وتعتبر الكراوية مفيدة جدا لجهاز الهضم، فهي تحتوي على زيوت أساسية مثل الكارفون والليمونين التي تساهم في تحسين عملية الهضم، وتساعد الكراوية على تخفيف الغازات والانتفاخ، وتقلل من التقلصات المعوية، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم.

دعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي الكراوية على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، هذه المضادات تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتستخدم الكراوية بشكل تقليدي لتخفيف أعراض مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والربو، وتعمل زيوتها العطرية كمضاد للالتهابات وتساعد في تهدئة الجهاز التنفسي.

دعم صحة القلب، حيث تحتوي الكراوية على مركبات قد تساهم في دعم صحة القلب.

استهلاك الكراوية يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الجلد، وتمتاز الكراوية بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها مفيدة في علاج بعض مشاكل البشرة، ويمكن استخدامها موضعيًا لتخفيف التهابات الجلد وتطهيره.

تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتستخدم الكراوية تقليديا لتخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث تساعد مكوناتها على تقليل التقلصات والتخفيف من الآلام المرتبطة بالدورة الشهرية.

تنظيم مستويات السكر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكراوية يمكن أن تلعب دور في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمكن أن يكون مفيد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى.

وتابعت، أن استخدام الكراوية بشكل معتدل ومنتظم يمكن أن يعزز الصحة العامة، لكن يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل إدخال أي عنصر غذائي جديد إلى النظام الغذائي، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حالات صحية خاصة أو يتناول أدوية معينة.