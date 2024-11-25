فوائد الكراوية، تعالج الأمراض التنفسية والهضمية وتخفف من التوتر

فوائد الكراوية، الكراوية من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة ومذاق جيد، وتقدم كمشروب دافيء أو تستخدم فى المخبوزات حيث تضفى مذاق مميز لها.

وفوائد الكراوية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكانت تستخدم فى الطب القديم، وينصح الخبراء بها.

أهمية تناول الكراوية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكراوية هي واحدة من الأعشاب الطبية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وتتميز بفوائد صحية عديدة تجعلها من المكونات الأساسية في المطبخ العربي والعالمي، وتعرف الكراوية برائحتها العطرية وطعمها المميز، وقد استخدمت منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض.

فوائد الكراوية عن

فوائد الكراوية للصحة

وأضافت أن من فوائد الكراوية الآتي:-

الكراوية تعتبر من أفضل الأعشاب التي تساعد في تحسين الهضم، حيث تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخات المعوية، كما أن تناول الكراوية يساهم في تحفيز إفراز العصارات الهاضمة وبالتالي يسهل عملية هضم الطعام، لذلك، يُنصح بتناول شاي الكراوية بعد الوجبات الكبيرة لتقليل الشعور بالثقل والانتفاخ.

تعتبر الكراوية علاج فعال للغثيان، خاصة عند النساء الحوامل، حيث يحتوي زيت الكراوية على خصائص مضادة للتقيؤ، لذا فإن تناول مشروب الكراوية قد يساعد في تخفيف الغثيان الناجم عن الحمل أو أي حالة أخرى مشابهة.

الكراوية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والمطهرات التي تساعد في تخفيف أعراض الأمراض التنفسية مثل السعال والربو.د، وشرب شاي الكراوية أو استنشاق بخارها يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق والتخفيف من الاحتقان الأنفي.

الكراوية غنية بمضادات الأكسدة التي تلعب دور كبير في تعزيز جهاز المناعة، حيث تحتوي الكراوية على مركبات الفلافونويد والفيتامينات مثل فيتامين C، مما يساعد في مكافحة الأمراض المختلفة وتقوية المناعة ضد الفيروسات والبكتيريا.

تساعد الكراوية في تحسين عملية الأيض وبالتالي يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن، من خلال زيادة نشاط الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، فإن الكراوية تسهم في تقليل احتباس الماء والدهون في الجسم.

الكراوية تحتوي على خصائص مهدئة، يمكن أن تساهم في تخفيف التوتر العصبي والقلق، وتناول الكراوية بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف الشعور بالقلق والاكتئاب.

الكراوية يمكن أن تكون مفيدة في حالات الأرق واضطرابات النوم، من خلال تهدئة الأعصاب وتحفيز الاسترخاء، فإنها قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم على الاستغراق في نوم هادئ ومريح.

الكراوية ليست مفيدة فقط للصحة الداخلية، بل أيضا للجمال، حيث يمكن استخدام زيت الكراوية للعناية بالشعر والبشرة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة الجلد، وتغذيته وتخفيف التجاعيد، كما يساعد في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

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