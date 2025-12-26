60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من ماراثون زايد بحضور وزير الرياضة (صور)

18 حجم الخط

ماراثون زايد، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وحمد الزعابي سفير دولة الإمارات، ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة، والذي أُقيم في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مجلس أبوظبي الرياضي وفريق «كايرو رانرز»، اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان صحفي، أن ماراثون زايد شهد مشاركة قياسية بلغت نحو 60 ألف متسابق، في مشهد يعكس المكانة المتنامية للماراثون كواحد من أكبر الفعاليات الرياضية الإنسانية في المنطقة.

وانطلق خط سير ماراثون زايد من مدخل زايد 2000 وحتى ختام المسار في زد بارك، متضمنًا عدة سباقات متنوعة راعت مختلف الفئات، حيث شملت سباق 10 كيلومترات للأسوياء، و5 كيلومترات للهواة من ذوي الهمم، إلى جانب 5 كيلومترات للكراسي المتحركة لفئة المحترفين، في إطار دعم مفاهيم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص، وإتاحة المشاركة أمام الجميع في أجواء رياضية وإنسانية مميزة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيري أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية الإنسانية المشتركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن استمرارية تنظيمه تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تحويل الرياضة إلى أداة فاعلة للتنمية والعمل الخيري المؤثر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة سخّرت كافة إمكاناتها التنظيمية والفنية لضمان خروج النسخة العاشرة بصورة تليق باسم الشيخ زايد ورسالته الإنسانية الخالدة، موضحًا أن إقامة الماراثون في مدينة الشيخ زايد، إحدى أكثر المناطق تطورًا وجاهزية لاستضافة الفعاليات الكبرى، يسهم في توفير تجربة آمنة ومتكاملة لكافة المشاركين، سواء من المتسابقين أو الجماهير. وأكد أن العائدات الكاملة للماراثون ستُوجَّه لدعم برامج بنك الطعام المصري، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أكد الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، أن الماراثون يُجسّد رسالة إنسانية نبيلة تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرًا إلى أن الحدث لم يعد مجرد سباق رياضي، بل منصة عالمية للعمل الخيري وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وأضاف أن النسخة العاشرة تعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرياضية في مصر ودولة الإمارات، مثمنًا التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤكدًا أن توجيه العائدات لصالح بنك الطعام المصري يحقق أثرًا إنسانيًا مباشرًا ومستدامًا.

تاريخ ماراثون زايد

الجدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري شهد على مدار نسخه السابقة تطورًا ملحوظًا في حجم المشاركة والانتشار الجغرافي، حيث شارك 10 آلاف متسابق في نسختي 2015 و2016 بالقاهرة، و10 آلاف متسابق في الأقصر عام 2017، و15 ألفًا في إسماعيلية 2018، و15 ألفًا في السويس 2019، و20 ألف متسابق في الإسكندرية 2022، بينما سجلت العاصمة الإدارية الجديدة مشاركة قياسية بلغت 25 ألف متسابق في 2023 و30 ألف متسابق في 2024، بما يعكس الثقة المتزايدة من الجماهير، والنجاح المتواصل للماراثون عامًا بعد آخر كحدث رياضي وإنساني رائد.

