محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

حرص الإعلامي محمود سعد على الكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام،  وكتب، منذ قليل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في هذا الشأن قائلا: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمئن على صحتها.. حتى هذه اللحظة انغام تعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تأكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم”.

وأضاف: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.
 

وتابع: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى..دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويشفيها وترجع بألف سلامة ان شاء الله”.

 

آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

وسبق أن كشف الموزع خالد محمد علي سليمان، شقيق المطربة أنغام، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أنها في مرحلة التعافي.  

وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنغام كويسة وفي مرحلة التعافي. لم تدخل غرفة عزل في المستشفى الذي ترقد فيه، وجهازها المناعي بحالة جيدة". 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس. 

