الثقافة تستعد لإطلاق مؤتمر “الذكاء الاصطناعي والإبداع.. نحو رؤى جديدة للخيال من التراث إلى المستقبل”

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن إطلاق مؤتمر وطني بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والإبداع.. نحو رؤى جديدة للخيال من التراث إلى المستقبل”، وذلك في إطار مواكبة المستجدات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من فرص وتحديات على الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية.

الذكاء الإصطناعي وانعكاساته على الفنون والآداب

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على ترسيخ دور الثقافة كقوة فاعلة في ظل التحولات التكنولوجية الكبرى، وفتح آفاق جديدة للحوار بين مختلف التخصصات. ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمتخصصة، كما يجمع بين المفكرين والأدباء والفنانين والمبدعين من جهة، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والقانونيين من جهة أخرى.

وأكد وزير الثقافة أن المؤتمر يهدف إلى بحث انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الفنون والآداب والهوية الثقافية، إلى جانب مناقشة الأطر المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة، واستشراف السبل الكفيلة بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإبداع والابتكار.

كما يسعى المؤتمر إلى صياغة توصيات عملية تضمن التوازن بين الأصالة والتجديد وصون حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن فتح آفاق التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.

فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي والإبداع

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية فعاليات المؤتمر خلال الأيام المقبلة، حيث يتضمن البرنامج تنظيم ورش عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء في مجالات التكنولوجيا والفنون والآداب.

وتهدف هذه الورش إلى استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإبداع الفني، وإكساب المشاركين خبرات عملية تسهم في تطوير مهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يضمن إعداد جيل من المبدعين القادرين على التفاعل الخلاق مع أدوات العصر وتوظيفها في صياغة رؤى مستقبلية تجمع بين التراث والابتكار.

