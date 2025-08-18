الإثنين 18 أغسطس 2025
زيارة خاصة للإعلامي محمود سعد في ماسبيرو

المسلماني ومحمود
المسلماني ومحمود سعد. فيتو

 

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، الإعلامي الكبير محمود سعد.

و يزور محمود سعد ماسبيرو للمرة الأولى منذ 14 عامًا، بعد سنوات طويلة من تقديم البرنامج الشهير (البيت بيتك).

وترددت أنباء مؤخرا عن عودة محمود سعد للعمل في ماسبيرو ضمن خطة إصلاح موسعة للإعلام.

ماسبيرو


في سياق آخر.. بحث الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع نائب وزير المالية آخر مستجدات صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

والتقى أحمد المسلماني، الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع ثالث مع وزير المالية

 

يذكر أن وزارة المالية ستتسلم كامل بيانات الهيئة هذا الأسبوع، وسيعقد رئيس الهيئة اجتماعًا ثالثًا مع وزير المالية قريبًا، وكان قد طلب المسلماني أن يكون الصرف علي آخر أساسي وليس سنة 2017.

كان أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قال في وقت سابق: إن أسرة ماسبيرو تتوجه بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهه بحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو؛ ونعده ببذل أقصى الجهد من أجل إعلام وطني مسئول يجمع بين المهنية والجاذبية والقيم.

 

