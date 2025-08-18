الإثنين 18 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

"الشاطر" لأمير كرارة يحقق هذا الرقم في إيرادات ليلة أمس، ويحتل المرتبة الثانية

فيلم الشاطر، فيتو
فيلم الشاطر، فيتو

 حقق فيلم "الشاطر" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت حوالي 1,052,600 جنيه.

أبطال فيلم الشاطر 

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطيرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

 

أماكن عرض فيلم الشاطر 

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

