بعد تهديدات بالقتل، هل يسلم فضل شاكر نفسه للقضاء اللبناني؟

عادت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الأحداث مجددًا لتتصدر تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء قوية حول استعداده لتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية خلال الفترة القريبة، في ظل تعرضه لضغوط وتهديدات جدية تهدد حياته داخل مخيم عين الحلوة.

وقالت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى في تصريح خاص لـ فيتو إن الفنان فضل شاكر ينوي تسليم نفسه للقضاء اللبناني، وذلك بعد تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل جماعات إسلامية في مخيم عين الحلوة.

يقيم فضل شاكر منذ سنوات داخل مخيم عين الحلوة، بعد أزمة مع الجيش اللبناني وفصائل مسلحة في جنوب لبنان، إثر موقفه من دعم الشيخ أحمد الأسير، حيث بدأت السلطات اللبنانية في ملاحقة فضل شاكر قانونيًا، ما دفعه للجوء إلى مخيم عين الحلوة.

وسعى فضل شاكر في أكثر من مناسبة إلى تأكيد براءته من التهم التي وجهت إليه، وعلى رأسها مواجهة الجيش اللبناني والقوات اللبنانية في الضاحية الجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أنه قبل دخوله مخيم عين الحلوة، لم يكن صادرا في حقه أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخل المخيم هربًا من التهديد بالقتل، انهالت عليه الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني.

ونقل المكتب في بيان عن شاكر قوله: "أنا بريء، والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش، والحكم منتشر على وسائل الإعلام"، طالبًا "من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتم التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بُعد سياسي لها، فإن ٩٩٪ من المشكلة ستُحل".

فضل شاكر

على الجانب الآخر، نجح الفنان اللبناني، فضل شاكر، في تحقيق رقم قياسي جديد، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بأغنيته الجديدة “الحب وبس”، والتي وصلت لـ8 ملايين مشاهدة.

أغنية “الحب وبس”، كلمات وألحان: جمانة جمال، توزيع: حسام صعبي، وتصدرت الأغنية الترتيب الرابع عبر موقع “اليوتيوبب

وتقول كلمات أغنية “الحب وبس”: “مكسوف واتداري وأنا قايدة ناري قرب أنا شاري.. ينته أنا والحب وبس، ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن الي في قلبي ولا مرة اتحس، مكسوف واتداري وأنا قايدة ناري قرب أنا شاري، أنت أنا والحب وبس..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن يلي في قلبي ولا مرة اتحس، تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك أنت، شايف الدنيا بحالها بكوم والتاني أنت، مبئتش اتحمل وجع ولوم داويني أنت، غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني أنت”.

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