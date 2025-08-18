الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير سفاح التجمع

سفاح التجمع. فيتو
سفاح التجمع. فيتو

اعلن  أحمد الفيشاوي عن بدأ تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (سفاح التجمع) وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب. 

تصوير مشاهد سفاح التجمع

يأتي ذلك علي الرغم من خروج طليقة سفاح التجمع وإطلاقها بيانا برفض تجسيد شخصية زوجها  بعمل سينمائي حفظا علي كرامة أسرتها وحماية نجلها من مطاردة المجتمع له ووصمه بالعار دائما بسبب أفعال والده. 

وانضمت  غفران محمد لفيلم سفاح التجمع ليكتمل فريق عمل الفيلم.

فريق فيلم سفاح التجمع

ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن:  اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، ورنا رئيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

 

وأعلن السيناريست محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.
 

 

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

 

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء  تحضيرات شخصية  سفاح التجمع. 

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة،  بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الفيشاوى السيناريست محمد صلاح العزب السبكي الفنان أحمد الفيشاوي الفنانة الشابة رنا رئيس الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads