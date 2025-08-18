تفاصيل عودة محمود سعد لشاشة التليفزيون المصري

استقبل الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي والكاتب الصحفي محمود سعد، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار والصحفي محمد هاني رئيس الشبكة والمهندس علي سالم عضو المجلس الاستشاري بالهيئة الوطنية للإعلام.

ودار نقاش خلال اللقاء، حول تفاصيل التعاون بين التليفزيون المصري وقنوات النهار، ووضع الخطوط الرئيسية لمشروع العرض المشترك لبرنامج محمود سعد الشهير " باب الخلق " على شاشتي التليفزيون المصري وشبكة تليفزيون النهار بالتزامن، وذلك في إطار بروتوكول تعاون لتبادل المحتوى والخدمات الفنية.

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الجديدة للبرنامج بدءًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل على الشاشتين معًا في موعده يومي الخميس والجمعة أسبوعيًا، وسيحصل التليفزيون المصري أيضًا على حقوق عرض مكتبة " باب الخلق " كاملة.

