منتج "سفاح التجمع" يكشف العلاقة بين الفيلم وعائلة المتهم الحقيقي (فيديو)

رد المنتج السينمائي أحمد السبكي على تصريحات طليقة سفاح التجمع، التى هاجمت فيها فيلم "سفاح التجمع" مبدية تضررها من الفيلم، قائلا: " أنا مالي ومالها، فيلم سفاح التجمع لا يمت بأى صلة لها، والقضية كلها تشابه أسماء".



وقال فى تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدى البلد"،: " مين هو سفاح التجمع، قصة الفيلم ليس لها علاقة بالقصة الحقيقية، وإحنا أخدنا الاسم فقط"، موضحا: " لا نبرز أى شخصية من الشخصيات التي لها علاقة بالقصة الحقيقية، وفيلم سفاح التجمع، فيلم رعب عادي".



وأضاف: " مؤلف فيلم سفاح التجمع هو المخرج وهو اللى اختار أحمد الفيشاوي للقيام بهذا الدور"، موضحا: " هناك افلام تتشابه أسماؤها بقصص حقيقية، والدليل على ذلك أن هناك فيلم سفاح النساء".



وأوضح: " أنا مستغرب جدا من حالة الهجوم على العمل الفني قبل عرضه".

طليقة سفاح التجمع



وكانت لبنى، طليقة "سفاح التجمع"، أدلت بتصريحات مثيرة من خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على تطبيق "تيك توك"، أعربت فيه عن استيائها من إنتاج فيلم يحمل اسم "سفاح التجمع".

وقالت لبنى في الفيديو: "سفاح التجمع لا يمكن أن يكون بطلًا ويتعمل عنه فيلم، لقد حصل على عقابه ولا يمكن أن يتم إصدار فيلم عنه".

وأضافت: "الفيلم سيؤثر على نفسية الأطفال ويجعلهم يعيشون حياتهم بلا أصدقاء، وقد يضر بمستقبلهم، والآن أنا أطالب باتخاذ إجراءات لوقف هذا الفيلم، وأتمنى من أي محامٍ أن يوجهني حول ما يجب القيام به".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركته في بطولة فيلم جديد بعنوان "سفاح التجمع"، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

ونشر الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "انتظروا فيلم سفاح التجمع الجديد في دور كريم " ليكشف بذلك عن الشخصية التى يجسدها في العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.