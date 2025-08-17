الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

إخلاء سبيل البلوجر علاء الساحر بعد التصالح في واقعة فيديو الاحتجاز

أخلت  جهات التحقيق  سبيل البلوجر علاء الساحر، وطليقته، و2 آخرين، وذلك عقب التصالح في واقعة الفيديو المتداول بشأن احتجاز أحد الأشخاص داخل منزل المتهم والاعتداء عليه.

تجديد حبس البلوجر "أم سجدة" لاتهامها بغسيل الأموال

ضبط البلوجر «علاء الساحر» بتهمة احتجاز شخص وتعذيبه

وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على علاء الساحر بعد انتشار مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر خلاله احتجاز شاب وربطه بحبل داخل شقته والاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، وهي الواقعة التي قامت طليقته بنشر تفاصيلها عبر حسابها على "إنستجرام" بعد انفصالهما.

المقطع المتداول أثار حالة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. وعلى الفور باشرت فرق البحث عملها، حيث جرى تحديد هوية المجني عليه ومكان الحادث، ليتم ضبط المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابه.

