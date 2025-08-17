الإثنين 18 أغسطس 2025
اعتداء سائقين على عاملي توصيل بالهرم بسبب خلاف على البنزين

اعتداء سائقين على
اعتداء سائقين على عاملي توصيل بالهرم بسبب خلاف على البنزين

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادث اعتداء عنيف على عاملي توصيل طلبات داخل إحدى محطات البنزين، وذلك بسبب خلاف على أولوية الحصول على البنزين، ما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

 

اعتداء سائقين على عاملي توصيل بالهرم 

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بوقوع الاعتداء، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات التي قادها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن وراء الحادث سائقين دخلا في مشاجرة مع العاملين بسبب النزاع على أولوية التزود بالبنزين.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 11 مليون جنيه

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يستمر رجال الأمن في استكمال التحقيقات للتأكد من جميع ظروف وملابسات الحادث.

