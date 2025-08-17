اعتداء سائقين على عاملي توصيل بالهرم بسبب خلاف على البنزين

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادث اعتداء عنيف على عاملي توصيل طلبات داخل إحدى محطات البنزين، وذلك بسبب خلاف على أولوية الحصول على البنزين، ما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

اعتداء سائقين على عاملي توصيل بالهرم

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بوقوع الاعتداء، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات التي قادها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن وراء الحادث سائقين دخلا في مشاجرة مع العاملين بسبب النزاع على أولوية التزود بالبنزين.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يستمر رجال الأمن في استكمال التحقيقات للتأكد من جميع ظروف وملابسات الحادث.

