هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بالتقادم؟ قانوني يوضح

أكد كريم أبو اليزيد، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في نظر القانون إيصال أمانة يخضع للمادة 341 من قانون العقوبات، موضحًا أنها لا تسقط بالتقادم، ويحق للزوجة المطالبة بها في أي وقت، حتى بعد وفاة الزوج، باعتبارها حقًا يدخل ضمن التركة.

عقوبة الحبس في انتظار الزوج الذي يمتنع عن تسليم المنقولات

وأوضح أبو اليزيد أن امتناع الزوج عن تسليم قائمة المنقولات المدوّنة بالقائمة يعرّضه لعقوبة الحبس التي تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، فضلًا عن التعويض المدني المؤقت إذا لجأت الزوجة إلى القضاء.

أهمية كتابة قائمة المنقولات بشكل دقيق ومفصل

وشدد خلال لقائه ببرنامج "كلمة حلوة" الذي تقدمه هدير سمير بقناة "تن"، على أهمية كتابة القائمة بشكل دقيق ومفصل، سواء ما يخص الأثاث أو المشغولات الذهبية التي يجب إثباتها بالجرام والعيار فقط دون ذكر السعر. كما نصح بتوثيق القائمة عبر دعوى صحة توقيع أو بالشهر العقاري، مع ضرورة توقيع الزوج وبصمته على كل صفحة لضمان سلامتها القانونية.

وفيما يتعلق بحقوق الزوجة عند الطلاق أو الخلع، أوضح أن الزوجة تحتفظ بالقائمة في الحالتين، بينما تسقط عنها فقط مستحقات المؤخر ونفقة العدة والمتعة عند الخلع.

وأشار أبو اليزيد إلى أن للزوجة الحق في رفع دعوى تطليق إذا تزوج زوجها بأخرى دون علمها، بشرط إثبات الضرر المادي أو المعنوي بشهادة الشهود، مؤكدًا أن "القائمة حق شرعي وقانوني لا يجوز التهاون فيه".

