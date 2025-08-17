كشف غموض العثور علي جثة مزارع بها آثار طلق ناري وسط الزراعات

كشفت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم، غموض واقعة العثور علي جثة مزارع وسط الأرض الزراعية بعزبة الصبيحات التابعة لقرية كفر محفوظ، بدائرة مركز شرطة طامية، مقتولا بطلق ناري، في ظروف غامضة.

كشف غموض جريمة

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بالعثور على جثة أحد المزارعين داخل الزراعات مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة، بعزبة الصبيحات دائرة مركز طامية، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة " مصطفي.ع.آ " 28 عامًا، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الحادث، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "رمضان.ع " 32 عامًا، من أبناء عمومة المجني عليه، بسبب خلاف بينهم علي أولوية الري، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور تحديد موقع المتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم، " وهو بندقية آلية".

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

