خارج الحدود

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

انقطاع تام للكهرباء
انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان
أعلنت شركة كهرباء ‎السودان، صباح اليوم الإثنين، انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم البلاد بسبب عطل فني مفاجئ، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

وأدان برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بـ غرب السودان.

وطالب برنامج الأغذية العالمي بتحقيق فوري في الهجوم على قافلة المساعدات بغرب السودان  ومحاسبة منفذيه.

السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الامن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في  السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

