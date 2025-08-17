إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بجوار شركة الكهرباء ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي في طريقهم إلى مدينة بلطيم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ويخضع بعض المصابين للفحوصات والإشاعات اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع آثار الحادث انقلاب سيارة ملاكى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

